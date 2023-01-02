Сильный год для Кейт: астролог рассказал, что ждет принцессу Уэльскую в 2023-м

Астролог Дебби Франк, которая составляла гороскоп для принцессы Дианы, рассказала, каким будет 2023-й год для принцессы Уэльской, Кэтрин.

Она рассказала, что прошлый 2022-й год был невероятно напряженным и временами очень эмоциональным для королевской семьи, не в последнюю очередь для принца и принцессы Уэльских, которые оплакивали потерю королевы Елизаветы II в сентябре, прежде чем приступить к своим новым, более громким ролям.

Пара также переехала в Виндзор и была занята устройством троих детей в новую школу. А также члены королевской семьи подверглись еще более тщательному анализу после выхода на экраны документального фильма Netflix "Гарри и Меган".

Дебби Франк, говорит, что каким бы ни был новый год, принцесса Кейт, скорее всего, станет опорой для своего мужа принца Уильяма в 2023-м, и это неудивительно.

"Принцесса Уэльская родилась под знаком, противоположном Уильяму, — уверенным и устойчивым Козерогом, который поддерживает ее более эмоционально реактивного мужа. Кейт будет сохранять спокойствие и продолжать делать то, что она умеет делать лучше всего.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В этом году она сделает новые шаги, которые понравятся публике, повысят ее привлекательность и будут участвовать в проблемах, которые показывают, что она явно связана с тем, что происходит в мире и в жизни людей. А начиная с лета у Кейт будет больше возможностей продемонстрировать свои сильные стороны, пишет Hello!.

"Июнь - ее мегамесяц, чтобы подняться и сиять. Как и для Уильяма, осень — сильный период для Кейт, чтобы оставить свой след, и она тоже занята достижением четкого набора целей. Для Кейт 2023 год дает ей реальную возможность установить свою личность как принцессы Уэльской".

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Ранее Дебби Франк рассказывал, что ждет в 2023-м короля Чарльза III и королеву-консорт Камиллу.

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