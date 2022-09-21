Симулировал болезнь: как Путин сам себе срывал выступление, когда звал россиян на войну

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Но накануне выдавал из себя больного, чтобы, возможно, еще раз обдумать это решение.

Телеграм-канал Generall SVR традиционно поделился подробностями всех процессов, которые происходили в РФ накануне и могут произойти после такого решения. Канал регулярно публикует информацию, которая всегда находит свое подтверждение.

Сообщается, что в кремлевских элитах был большой переполох накануне официального объявления Путиным о частичной мобилизации в России.

"Президент России Владимир Путин дал распоряжение первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко провести в кратчайшие "референдумы" о присоединении к России на всех оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и дал отмашку Государственной Думе и Совету Федерации на введение в Уголовный кодекс РФ таких понятий, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время". После чего Путин в присутствии нескольких человек сказал, что обратится с посланием к народу. Более того, президент недвусмысленно сказал об участии в обращении к народу министра обороны Сергея Шойгу", - пишет канал.

Путин и Шойгу / Фото: Associated Press

После этого кремлевская публика пришла в замешательство. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Наббиулина, а затем еще два человека из правительства России обратились к президенту с просьбой об отставке. Но "фюреру" было не до этого, он готовился писать текст своего послания. А пока писал, ему периодически докладывали о панических настроениях в элитах. Говорят, даже силовики во главе с Николаем Патрушевым без энтузиазма встретили решение президента о мобилизации.

Но речь свою Путин дописал и началась подготовка к съемке, которая то и дело прерывалась из-за кашля президента.

"Несколько попыток начать запись обращения срывались из-за кашля. После четвертой неудачной попытки записать обращение, к президенту вызвали медиков, которым Путин пожаловался еще и на боли в груди. Медики посоветовали перенести съемки и удалиться с ними для осмотра, что и было сделано. Есть мнение людей из ближнего круга президента, что Путин симулировал проблему со здоровьем для того, чтобы перенести съемки и еще раз обдумать принятие решения", - пишет канал.

Путин / Фото: Associated Press

Как уже известно, съемки все-таки состоялись и решение Путин не поменял. О деталях призыва россиян на войну ТСН рассказывал ранее.

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