Символично и очень красиво: какие украшения члены британской королевской семьи надели на похороны Елизаветы II

Украшения на официальных мероприятиях британской королевской семьи всегда занимали особое место - это важный атрибут образа, который таит в себе давние традиции и уважение к предкам.
Ювелирная традиция в королевской семье берет свое начало еще со времен королевы Виктории, которая после смерти принца Альберта в 1861 году больше никогда не носила цветные наряды, и это правило распространялось и на ее украшения. Виктория стала носить только бриллианты, гагат и жемчуг. Именно ювелирные изделия с этими камнями ассоциировались с горем и слезами.
На протяжении многих лет Виндзоры следовали ее примеру, поэтому жемчуг и бриллианты стали визитной карточкой их традиционных траурных образов.
Принцесса Уэльская
Традиционно самое большое внимание общественности было приковано к новоиспеченной принцессе Уэльской, Кэтрин. На похоронах королевы она надела несколько украшений из жемчуга и бриллиантов: серьги, браслет и чокер. Также на ней, конечно же, было помолвочное кольцо, ранее принадлежавшее принцессе Диане.
Серьги принцессы взяты из королевской коллекции, и ранее их носила Елизавета II и Диана. Подарено ли это украшений Кейт, неизвестно, но в этих же серьгах она появлялась в 2021 году на похоронах принца Филиппа - супруга королевы. Серьги-капли выполнены из бахрейнского жемчуга, большого круглого бриллианта и нескольких продолговатых. Жемчужины происходят из раковины, содержащей семь больших жемчужин, которые были свадебным подарком правителя Бахрейна принцессе Елизавете и лейтенанту Филиппу Маунтбеттену в 1947 году. Две из жемчужин были использованы для создания этой пары серег.
Жемчужное колье с бриллиантовой застежкой также было позаимствовано из коллекции королевы. Жемчуг в колье был подарен Елизавете II правительством Японии. Его Кейт тоже надевала на похороны Филиппа.
Очень интересным оказался браслет, выбранный Кейт для мероприятия, ведь его не видели уже очень давно. Украшение также принадлежало королеве, и в последний раз она его надевала в 1999 году на банкет в китайском посольстве в Лондоне. В тот вечер на монархе как раз был весь набор, который надела на ее похороны супруга ее внука.
Королева Камилла
Камилла, королева-консорт, решила нарушить давнюю традицию и появилась на мероприятии в украшении с цветными камнями - броши с бриллиантами и сапфирами от Hesse Diamond Jubilee.
Это украшение принадлежало королеве Виктории и было ей подарено на 60-летние правления. Выполнена брошь в форме сердца, в середине которого бриллиантами написана цифра 60, но, что интересно, кириллическими цифрами, а не арабскими, как мы привыкли.
Также в изделии есть три сапфира-кабошона: один в верхней части и два в виде подвесок. Брошь была подарена Виктории ее внуками.
Герцогиня Сассекская
Супруга принца Гарри надела на похороны серьги с жемчугом и бриллиантами, которые получила от королевы Елизаветы II в качестве свадебного подарка в 2018 году. Кто является автором украшения, никогда не раскрывалось, возможно, серьги были изготовлены ювелирами из драгоценных камней, которые находились в королевской коллекции.
Принцесса Шарлотта
Самым трогательным украшением из всех стала маленькая бриллиантовая брошь принцессы Шарлотты. Согласно изданию People, это украшении подарила девочке сама Елизавета II.
Может быть, украшение не новое, а хранилось в коллекции королевы еще от 19 века, ведь в те времена на такие броши в виде подков была особая мода. Вероятно, таким образом маленькая Шарлотта решила почтить память своей прабабушки на панихиде.
Сара, герцогиня Йоркская
На службу в Вестминстерское аббатство герцогиня приехала в особой броши в виде маленькой ласточки с распростертыми крыльями. Это украшение имеет большое значение, поскольку берет свое начало в Викторианской эпохе.
Ласточки тогда считались символом безопасности, поскольку моряки, видевшие этих птиц в море, знали, что земля совсем близко. Ласточки вели моряков домой и, следовательно, могли бы символизировать путешествие - похожее на то, которое королева совершает сейчас.
Софи, графиня Уэссекская
Почтила память королевы, надев символичное украшение, и ее любимая невестка - графиня Уэссекская. На Софи был необычный набор - брошь в виде клубники и круглые серьги. Вероятно, именно это украшение Софи надела, поскольку королева очень любила клубнику.
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