Символично и очень красиво: какие украшения члены британской королевской семьи надели на похороны Елизаветы II

Украшения на официальных мероприятиях британской королевской семьи всегда занимали особое место - это важный атрибут образа, который таит в себе давние традиции и уважение к предкам.

Ювелирная традиция в королевской семье берет свое начало еще со времен королевы Виктории, которая после смерти принца Альберта в 1861 году больше никогда не носила цветные наряды, и это правило распространялось и на ее украшения. Виктория стала носить только бриллианты, гагат и жемчуг. Именно ювелирные изделия с этими камнями ассоциировались с горем и слезами.

На протяжении многих лет Виндзоры следовали ее примеру, поэтому жемчуг и бриллианты стали визитной карточкой их традиционных траурных образов.

Принцесса Уэльская

Традиционно самое большое внимание общественности было приковано к новоиспеченной принцессе Уэльской, Кэтрин. На похоронах королевы она надела несколько украшений из жемчуга и бриллиантов: серьги, браслет и чокер. Также на ней, конечно же, было помолвочное кольцо, ранее принадлежавшее принцессе Диане.

Серьги принцессы взяты из королевской коллекции, и ранее их носила Елизавета II и Диана. Подарено ли это украшений Кейт, неизвестно, но в этих же серьгах она появлялась в 2021 году на похоронах принца Филиппа - супруга королевы. Серьги-капли выполнены из бахрейнского жемчуга, большого круглого бриллианта и нескольких продолговатых. Жемчужины происходят из раковины, содержащей семь больших жемчужин, которые были свадебным подарком правителя Бахрейна принцессе Елизавете и лейтенанту Филиппу Маунтбеттену в 1947 году. Две из жемчужин были использованы для создания этой пары серег.

Фото: Getty Images

Жемчужное колье с бриллиантовой застежкой также было позаимствовано из коллекции королевы. Жемчуг в колье был подарен Елизавете II правительством Японии. Его Кейт тоже надевала на похороны Филиппа.

Фото: Getty Images

Очень интересным оказался браслет, выбранный Кейт для мероприятия, ведь его не видели уже очень давно. Украшение также принадлежало королеве, и в последний раз она его надевала в 1999 году на банкет в китайском посольстве в Лондоне. В тот вечер на монархе как раз был весь набор, который надела на ее похороны супруга ее внука.

Фото: Getty Images

Королева Камилла

Камилла, королева-консорт, решила нарушить давнюю традицию и появилась на мероприятии в украшении с цветными камнями - броши с бриллиантами и сапфирами от Hesse Diamond Jubilee.

Фото: Associated Press

Это украшение принадлежало королеве Виктории и было ей подарено на 60-летние правления. Выполнена брошь в форме сердца, в середине которого бриллиантами написана цифра 60, но, что интересно, кириллическими цифрами, а не арабскими, как мы привыкли.

Также в изделии есть три сапфира-кабошона: один в верхней части и два в виде подвесок. Брошь была подарена Виктории ее внуками.

Герцогиня Сассекская

Супруга принца Гарри надела на похороны серьги с жемчугом и бриллиантами, которые получила от королевы Елизаветы II в качестве свадебного подарка в 2018 году. Кто является автором украшения, никогда не раскрывалось, возможно, серьги были изготовлены ювелирами из драгоценных камней, которые находились в королевской коллекции.

Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта

Самым трогательным украшением из всех стала маленькая бриллиантовая брошь принцессы Шарлотты. Согласно изданию People, это украшении подарила девочке сама Елизавета II.

Может быть, украшение не новое, а хранилось в коллекции королевы еще от 19 века, ведь в те времена на такие броши в виде подков была особая мода. Вероятно, таким образом маленькая Шарлотта решила почтить память своей прабабушки на панихиде.

Фото: Getty Images

Сара, герцогиня Йоркская

На службу в Вестминстерское аббатство герцогиня приехала в особой броши в виде маленькой ласточки с распростертыми крыльями. Это украшение имеет большое значение, поскольку берет свое начало в Викторианской эпохе.

Ласточки тогда считались символом безопасности, поскольку моряки, видевшие этих птиц в море, знали, что земля совсем близко. Ласточки вели моряков домой и, следовательно, могли бы символизировать путешествие - похожее на то, которое королева совершает сейчас.

Фото: Getty Images

Софи, графиня Уэссекская

Почтила память королевы, надев символичное украшение, и ее любимая невестка - графиня Уэссекская. На Софи был необычный набор - брошь в виде клубники и круглые серьги. Вероятно, именно это украшение Софи надела, поскольку королева очень любила клубнику.

Фото: Getty Images

Читайте также:

Украшения королевы Елизаветы II (16 фото)