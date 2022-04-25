Синдром отложенной жизни: как выйти из этого состояния

Люди, которые планируют жить только после войны, имеют синдром отложенной жизни.

Это психологический феномен, согласно которому человек постоянно переживает за прошедшее или будущее. Он не может жить в промежутке здесь и сейчас. Человек, ожидающий окончания войны, переживает за будущее, не имеющее конкретного срока его наступления. Медицинский психолог и травмотерапевт Оксана Степанюк рассказывает в телеграм-канале "Психологическая поддержка", что это такое и что с этим делать.

Часто основа такого поведения – детство. Человека хвалили только за достижения: "Ты можешь отдохнуть только после проделанной работы.

Подобная ситуация: "Ты можешь вернуться в привычную жизнь только после окончания войны". Такие люди часто страдают от депрессии, потому что не умеют получать удовольствие просто так.

Если вы понимаете, что склонны к подобному синдрому, спросите себя: "Хочу ли я отдать врагу свою жизнь? Ведь если я не живу, то он меня уже победил. То есть я самостоятельно вписал себя в боевые потери".

Часто после этого люди будто просыпаются и понимают, что не хотят казаться врагу и отдавать ему свою жизнь. Однако если человек имел психологическую травму до войны, то новая реальность лишь усугубит эту рану. Поэтому следует своевременно признать это и обратиться за психологической помощью.

Сейчас рассмотрим условные ситуации

"Хочу продолжить жить, но близкие меня не понимают и осуждают"

Доступный способ справиться с агрессией – осудить человека рядом. Человек, склонный к чувству вины, будет соглашаться с обвинениями. Это приведет к ухудшению его психологического состояния.

Вы должны быть готовы, что близкие могут негативно реагировать на ваши трансформации. Они ведь не заказывали изменений в своей жизни, им и так было хорошо. Это их картинка мира, которая не имеет ничего общего с вашей.

Алгоритм действий в подобной ситуации:

Если есть возможность, уменьшите общение с этим человеком.

Если нет, то вообразите, что вы в коконе. Все слова, летящие в вашу сторону, отскакивают от его поверхности.

Хвалите себя за то, что вы сделали сегодня.

Поговорите с тем, кто поддержит вас в этой ситуации.

Не доказывайте свои взгляды этому человеку, но указывайте свои границы. Скажите: "Мне не нравится, когда ты со мной так разговариваешь. Не делай такого больше, пожалуйста" или "Я сейчас не готов/а поддерживать этот разговор".

Этому человеку просто нужно сделать кого-нибудь виновным. Так она снимает вину с себя. Это также могут быть токсичные отношения, которые были задолго до войны.

“Я в безопасности, но у меня растерянность и апатия. Не знаю, как вернуться к жизни”

Обычно у таких людей была цель уехать с территории, где ведутся активные боевые действия. Дальше линия времени не продумана. Переехали в безопасное место, а что дальше? Растерянность, потому что нет следующей цели.

Ваша главная задача – отстроить линию времени. Обычно это делают при поддержке психолога.

К примеру, он просит вспомнить, как человек чистил зубы неделю, месяц и год назад. Потом – как это делала сегодня и будет делать завтра. Так собирается хронология действий.



Следующий этап – планирование. Сначала попытайтесь поставить цель на ближайшие полчаса. Потом - еще час.

Однако не ждите от себя четкого понимания, что и когда делать. А ведь переезд – это стресс, а внезапный переезд – двойной стресс. Поэтому сначала пополните силы и планируйте на ближайшее будущее, затем восстанавливайте быт, социальную, личностную и профессиональную сферы в новых условиях.

“После переезда не хочу выходить из дома. Сейчас все не ко времени. Буду жить дальше, когда закончится война”

Прошло почти два месяца. За это время люди разделились на три категории:

С ресурсной психикой без комплексных травм. Они имеют силы продлить жизнь даже несмотря на войну.

Задержавшиеся в промежуточной фазе. Они будто хотят продлевать жизнь, но что-то постоянно их останавливает и возвращает на несколько шагов назад. Им также присуще сильное чувство вины.

Люди, оставшиеся в том состоянии, что и в первый день войны. Обычно они агрессивно реагируют на желание других жить дальше. Они бодрствуют, не едят, постоянно читают новости и запрещают себе какие-либо удовольствия.

Проблема последних может быть не только во внутреннем желании, но и в нарушении работы нейромедиаторов мозга. Поэтому следует своевременно обратиться к семейному врачу или терапевту.

С помощью опросника врач может диагностировать проблему и направить к неврологу или психиатру. Специалисты назначат специальные медикаменты. Без них риск ПТСР, депрессии и тревожных расстройств увеличивается.

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