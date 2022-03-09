Синдром выжившего: что нужно знать, убегая от войны

Если вам удалось сбежать в более-менее безопасные регионы или выехать из страны, вы можете ощущать чувство вины, и это нормально.

Психолог Марина Иванова напоминает, что во время войны нет верных или неверных решений. А каждый человек, выбирая тот или иной вариант, потом просто будет иметь дело с последствиями.

В своем новом посте в Instagram Марина рассказывает о том, что нужно знать людям, если они решили бежать от войны?

1. Решая уехать, вы должны знать, что есть большая вероятность того, что домой вы не вернетесь. Для этого может быть много причин, однако самая распространенная – это продолжительность войны. По статистике ООН, 80% людей не возвращаются домой.

2. Перед отъездом нужно хорошо подумать, где вы будете жить, что есть, где будете брать деньги после того, как о вас позаботятся волонтеры. Иначе из одного стресса от войны можно с легкостью погрузиться в стресс от выживания, на борьбу с которым ресурса может не хватить.

3. Большинство людей, которые едут в другие страны (однако такое есть и у тех, кто просто изменил регион пребывания в пределах своей страны), сталкиваются с таким феноменом, как вина уцелевшего или синдром беженца.

Люди могут чувствовать:

ненужность

вину и/или стыд за то, что в безопасности, в то время как родные в опасности

вину и/или стыд за неспособность радоваться своей безопасности

вину и/или стыд за радость

беспомощность

злобу, что родные и близкие не едут

грусть по дому

утрату смысла жизни

могут возникать суицидальные мысли и прочее

Конечно, очень тяжело оставаться в зоне боевых действий и бросать все, к чему привык, для чего работал и что строил всю свою жизнь. Сейчас наша задача – выработать психологическую гибкость и учиться приспосабливаться к обстоятельствам.

Напоминаю, что ко мне можно обращаться за бесплатной поддержкой в ​​директ", - пишет Марина.

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