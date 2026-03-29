Синхронизировали образы: княгиня Шарлин и ее 11-летняя дочь Габриэлла появились на публике в красивых луках

Принцесса Габриэлла и княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин с детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой приветствовали Папу Римского Льва XIV, который совершил визит в Монако.

Визит Папы Римского в Монако стал первым за почти 500 лет со времен Папы Павла III в 1538 году.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с Папой Римским и детьми / © Associated Press

Княгиня Шарлин появилась на встрече в белом пальто от Elie Saab, от этого же бренда было белое пальто, сшитое для ее дочери Габриэллы и платье, которое девочка носила под пальто. Обута принцесса была в балетки Marcie от Сhloe за 620 евро, волосы ее были распущены, а у шах были такие же серьги из жемчуга, как у мамы.

Принцесса Габриэлла часто появляется на публичных мероприятиях в нарядах, которые буквально повторяют образы ее мамы. Такой стиль княжеской семьи продуман до мелочей стилистами и работает на имидж бренда Гримальди.

