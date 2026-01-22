Синхронизировали образы: почему принцесса Кейт и королева Камилла появились на публике в похожих луках

Королева Камилла и принцесса Кейт / © Getty Images

Реклама

Камилла и Кейт на этой неделе использовали моду для передачи тихого, но мощного послания в напряженный период для королевской семьи. На фоне растущего давления за кулисами, скоординированный выбор цветов, который выбрали старшие королевские женщины для своих публичных выходов, выглядел скорее преднамеренным, чем случайным.

На днях Кэтрин появилась на публике вместе с принцем Уильямом в Стирлинге, в Шотландии, где пара посетила Британский центр подготовки керлингистов и встретилась со спортсменами, выступающими за сборную Великобритании. Для этого мероприятия Кэтрин выбрала сшитое на заказ синее пальто от шотландского дизайнера Криса Керра – элегантное и скроенное по фигуре.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

А днем позже королева Камилла появилась в поразительно похожем оттенке во время визита в Службу поддержки жертв домашнего насилия в Глостершире. Ее синий юбочный костюм очень точно повторял тон и фасон одежды Кэтрин, что вызвало предположения о том, что скоординированный образ был тонким сигналом о солидарности двух старших членов королевской семьи.

Реклама

Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, королевская семья вновь оказалась под давлением после того, как принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы дать показания в рамках своего судебного дела против издателей Daily Mail. Во время своего выступления в суде Гарри даже расчувствовался.