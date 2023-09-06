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Синий ей к лицу: красивая княгиня Шарлин появилась на мероприятии с мужем, с которым живут порознь

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1769
Время на прочтение
1 мин
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Синий ей к лицу: красивая княгиня Шарлин появилась на мероприятии с мужем, с которым живут порознь

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлин снова исполняла свои королевские обязанности рядом с мужем князем Альбером II.

Недавно стало известно, что Шарлин и Альбер живут раздельно и видятся только по предварительной записи. В этот раз королевская чета выступила единым фронтом, принимая нового посла Франции в Монако Жана Д'Оссонвиля в Княжеском дворце.

45-летняя Шарлин продемонстрировала элегантную фигуру в темно-синей юбке-плисе и блузке в сочетании с жемчужным ожерельем на шее. У Шарлин была лаконичная прическа, а такой цвет волос ей идет даже больше блонда.

65-летний Альбер II был в синем классическом костюме, подобрав к нему белую рубашку и галстук в принт. Снимки княжеской пары были опубликованы на официальной странице в Facebook.

Напомним, недавно мы вспоминали, какой была княгиня до встречи с князем Монако.

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Дата публикации
Просмотры
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