Сияет в лучах софитов: Меган Маркл появилась на шоу Эллен ДеДженерес

Меган Маркл стала героиней шоу Эллен ДеДженерес. Интервью с ней не анонсировалось ранее и стало сюрпризом для публики. В эфир оно выйдет сегодня, 18 ноября.

В Сети появился короткий отрывок из этого интервью, в нем видно, что герцогиня Сассекская сияет и находится как раз в том месте, где всегда хотела находиться – в лучах славы и софитов.

Одета Меган в белую шелковую блузку от Oscar de la Renta, украшенную цветочным орнаментом на рукавах-буфах, черные брюки и остроносые черные туфли-лодочки на шпильках. Длинные волосы герцогини распущены и уложены красивыми волнами, а на лице макияж. Меган светится от счастья и, похоже, именно сейчас, чувствует себя на своем месте.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

В интервью говорили и о пятимесячной дочери Меган и Гарри – Лилибет, которую они назвали в честь королевы Елизаветы II. Меган рассказала, что сейчас у малышки как раз режутся зубы, пишет Hello!

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О чем еще говорили, узнаем уже скоро, как только шоу выйдет в эфир и появится на Youtube. Отметим, это первое громкое интервью Меган после того, как в марте 2021 года они с принцем Гарри вместе давали интервью Опре Уинфри. Кстати, интересный факт, со своего Youtube-канала Опра Уинфри это интервью удалила. Интересно, почему?

На прошлой неделе, герцогиня Сассекская сопровождала принца Гарри на гала-концерте Salute To Freedom в Музее морского и воздушного космоса Intrepid в Нью-Йорке. На мероприятие 40-летняя герцогиня приехала в красном платье с откровенным декольте от Carolina Herrera из коллекции Pre-Fall 2022, которое было на нее немного мало. Но в то же время наряд будто бы кричал публике о том, что Меган вернулась к светской жизни и чувствует сейчас себя великолепно.

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