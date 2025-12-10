Сиял и был без Камиллы: король Чарльз посетил рождественскую службу в Лондоне

Король Чарльз III / © Associated Press

Реклама

Его Величество посетил торжественное мероприятие и выглядел расслабленно и бодро.

В числе собравшихся на службе людей были христианские лидеры из Великобритании и других стран, члены англиканского духовенства, а также представители других конфессий и благотворительных организаций.

Король Чарльз III / © Associated Press

Накануне в Instagram аккаунте монарха было опубликовано послание.

Реклама

«Для меня большая радость собраться с вами в великолепном месте — Вестминстерском аббатстве — чтобы вместе праздновать свет, надежду и, прежде всего, мир этого времени Адвента».

Этот период — период подготовки, обустройства и ожидания чуда рождения Христа. Сегодня мы собираемся для молитвы, размышлений и музыки, чтобы отпраздновать Благую Весть, которой радуются все христиане: и те, кто нас окружает, и те, кто живет в местах, где нелегко жить в соответствии со своей верой», — говорится в послании.

Король Чарльз III / © Associated Press

На службу король приехал в темно-синем клетчатом костюме, светлой полосатой рубашке и сером галстуке в мелкий принт. Он выглядел веселым и много улыбался. Его супруга Камилла, которая вчера провела важное мероприятие в Кларенс-хаусе, не посетила службу с ним.

Король Чарльз III / © Associated Press

Также, напомним, монаршая чета отсутствовала на рождественском концерте, который организовала принцесса Уэльская 5 декабря в Вестминстерском аббатстве. Причина их отсутствия не называлась.

Реклама