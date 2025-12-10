- Дата публикации
Сиял и был без Камиллы: король Чарльз посетил рождественскую службу в Лондоне
Король Чарльз сегодня присутствовал на рождественской службе в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Его Величество посетил торжественное мероприятие и выглядел расслабленно и бодро.
В числе собравшихся на службе людей были христианские лидеры из Великобритании и других стран, члены англиканского духовенства, а также представители других конфессий и благотворительных организаций.
Накануне в Instagram аккаунте монарха было опубликовано послание.
«Для меня большая радость собраться с вами в великолепном месте — Вестминстерском аббатстве — чтобы вместе праздновать свет, надежду и, прежде всего, мир этого времени Адвента».
Этот период — период подготовки, обустройства и ожидания чуда рождения Христа. Сегодня мы собираемся для молитвы, размышлений и музыки, чтобы отпраздновать Благую Весть, которой радуются все христиане: и те, кто нас окружает, и те, кто живет в местах, где нелегко жить в соответствии со своей верой», — говорится в послании.
На службу король приехал в темно-синем клетчатом костюме, светлой полосатой рубашке и сером галстуке в мелкий принт. Он выглядел веселым и много улыбался. Его супруга Камилла, которая вчера провела важное мероприятие в Кларенс-хаусе, не посетила службу с ним.
Также, напомним, монаршая чета отсутствовала на рождественском концерте, который организовала принцесса Уэльская 5 декабря в Вестминстерском аббатстве. Причина их отсутствия не называлась.