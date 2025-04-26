Сияла в компании дочерей: королева Максима в синем платье интересного фасона посетила празднования Дня короля

Королева Максима с дочками / © Getty Images

Реклама

Это национальный праздник, который отмечают в Нидерландах. С 2014 года празднуется 27 апреля (если приходится на воскресенье, а так отмечается 26 апреля), как выпало в этом году.

На мероприятии присутствовал король Виллем-Александр, его супруга королева Максима и две старшие дочери — наследная принцесса Катарина-Амалия и средняя дочь принцесса Алексия. Празднества проходят в городе Дутинхеме.

Нидерландская королевская семья / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Праздник, связанный с днем рождения монарха (Виллем-Александр празднует свой день рождения 27 апреля), рассматривается также как день национального единства и солидарности. Нидерландцы надевают в этот день одежду оранжевого цвета, который является фамильным для Оранской династии.

Реклама

Королева Максима появилась на мероприятиях в синем платье с большими накладными карманами на груди от Natan Couture, также она была в шляпе-таблетке с вуалью, в руках держала клатч-ракушку и платок и была в кожаных перчатках. Максима дополнила образ серьгами-висюльками с синими камнями, сделала низкий пучок и легкий естественный макияж. На запястьях у нее были часы на черном кожаном ремешке и золотые браслеты.

Королева Максима (посередине) с дочерьми Катариной Амалией (слева) и Алексией (справа) / © Getty Images

Ее дочери Катарина-Амалия и Алексия позировали фотографам вместе с мамой и также выглядели стильно. Алексия надела кожаную куртку-косуху, белый топ и юбку миди сочетая ее с бордовыми туфлями на каблуках и сумкой в тон, а Катарина-Амалия надела голубое платье от Ralph Lauren с кейп-накидкой, обула босоножки на шпильке и в руках держала небольшую белую сумку на ручках-кольцах.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images