Сияла в лучах софитов: королева Рания посетила саммит в Канаде

В прошлые выходные королева Рания посетила важное мероприятие в Канаде.

Теперь королева Иордании поделилась фотографией с Всемирного саммита One Young, прошедшего в Монреале в своем блоге в Instagram.

На снимке Рания запечатлена на сцене. На ней платье средней длины, короткий жакет, туфли-лодочки на каблуках, ее длинные волосы накручены красивыми волнами и распущены, а в руках она держит бумаги.

Сейчас королева Рания находится в Нью-Йорке, куда прибыла на мероприятие Save the Children в рамках Недели Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, также в Нью-Йорк прибыл герцог Сассекский и королева Матильда. Они присутствовали на торжественном ужине на тему "Насилие в отношении детей и его влияние на психическое здоровье", организованном Всемирной организацией здравоохранения.

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