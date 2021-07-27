Сияла в тот день: Сара Йоркская получила особенный подарок на первую годовщину свадьбы

Сияла в тот день: Сара Йоркская получила особенный подарок на первую годовщину свадьбы

Сара Йоркская и принц Эндрю были в браке 10 лет, но продолжают жить вместе и после развода. На прошлой неделе пара бы отметила 35-летие в браке.

Точно не известно, сколько и какие именно украшения остались Саре Фергюсон после того, как в 1996 году они с герцогом Йоркским официально развелись.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Associated Press

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Это фото было сделано 27 июля 1987 года, когда Сара в статусе молодой жены принца Эндрю покидала утреннюю службу в крошечной приходской церкви Святой Троицы в Йеллоунайфе в городе Эклсхолл, района Стаффорд.

На черном жакете Сары пришпилена брошка с двойным сердцем – это подарок ее мужа Эндрю на первую годовщину свадьбы, которую пара отмечала 23 июля 1987 года, за неделю до этого выхода Сары. Герцогиня Йоркская одета в небольшую шляпу, ее рыжие волосы распущены, а в ушах сверкают серьги в виде бантиков.

Сара Йоркская / Associated Press

Дарит ли экс-супруг Саре украшения сегодня, не известно. И хотя живет Сара в официальной резиденции принца Эндрю Роял Лодж, что на территории Виндзора, выходя в свет, свои особые украшения герцогиня не выгуливает. В браке у пары, напомним, родилось две дочери - принцессы Беатрис и Евгения.

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и Сара Йоркская / Getty Images

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Сара Йоркская - бывшая жена принца Эндрю (20 фото)

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