Сияющая кожа королевы Камиллы: ее косметолог рассказал, в чем секрет

Королева Камилла / © Associated Press

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За этим королевским сиянием скрывается процедура ухода за кожей, столь же уникальная, как и сама королева, — процедура, созданная известным британским косметологом Деборой Митчелл, которая раскрыла этот «королевский секрет» в интервью журналу Hello!.

«Все началось, когда мне было 18. Я выучилась на косметолога и научилась разрабатывать средства», — рассказывает Дебора. «Будучи подростком, склонным к акне, я хотела узнать, как бороться с проблемами кожи, чтобы помочь другим чувствовать себя увереннее, потому что я сама знала, каково это — быть подавленной из-за своей кожи».

Королева Камилла / © Associated Press

Получив квалификацию, она разработала собственную линию натуральной косметики Heaven, сидя за кухонным столом в Шропшире. Именно ее инновационная маска с пчелиным ядом, а затем и ставшая культовой процедура для лица Bee Sting Facial, сделали ее имя нарицательным. Поклонники королевской семьи, возможно, помнят, что именно Камилла порекомендовала эту процедуру Кейт Миддлтон перед ее свадьбой с принцем Уильямом в 2011 году.

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В 2024 году компания Heaven Skincare получила королевский сертификат, который Дебора назвала «настоящей честью».

Королева Камилла / © Getty Images

Процедура, разработанная для имитации эффекта ботокса без единой иглы. Сначала делается маска с пчелиным ядом, в состав которой входит специальный ингредиент, содержащий яд пчелиных маток. Он стимулирует естественную реакцию кожи на заживление, запуская выработку коллагена, подтягивая контуры лица и разглаживая как динамические, так и статические морщины. В результате кожа выглядит подтянутой при этом сохраняя естественный вид.

Ходят слухи, что королева Камилла проходит эту процедуру не реже одного раза в месяц.