Скандал из-за алмаза: королева Камилла в день коронации может остаться без короны

Уже известна официальная дата коронации короля Чарльза III. Его супруга королева Камилла будет коронована вместе с мужем в этот же день.

Мы уже рассказывали, что в день коронации Камилла должна будет надеть корону с самым знаменитым алмазом в мире – алмазом Кохинур. Именно в этой короне в 1937 году короновалась мать Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон.

Однако теперь возникли некоторые сомнения на предмет именно этой короны для Камиллы. Как пишет Daily Mail, правительство заявило, что Букингемский дворец должен решить, следует ли использовать спорный бриллиант Кохинур при коронации королевы-консорта.

Сообщается, что правящая партия премьер-министра Индии Нарендры Моди выразила обеспокоенность тем, что знаменитый драгоценный камень, который был захвачен Ост-Индской компанией и передан королеве Виктории в 19 веке, станет неприятным напоминанием о Британской империи. А коронация Камиллы и использование жемчужины короны Кохинур пробуждают болезненные воспоминания о колониальном прошлом.

Та самая корона с алмазом / Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли сказал Sky News: "В конечном счете, подобные решения — для дворца. Дворец действительно очень хорошо умеет оценивать общественные, да и интернациональные настроения. У нас фантастические отношения с Индией и индийским народом. Это решение дворца, и я не сомневаюсь, что коронация станет абсолютным праздником".

Алмаз был добыт в рудниках Голконда в центральной части южной Индии и имеет свою историю. Символ завоевания, Кохинур имел много предыдущих владельцев. Ост-Индская компания забрала драгоценность у свергнутого Махараджи Далипа Сингха в 1849 году в качестве условия Лахорского договора. В договоре указывалось, что драгоценность должна быть передана королеве Виктории.

Согласно Королевской коллекции, корона для коронации королевы-матери Елизаветы, сделанная специально для нее в 1937 году, украшена сверкающим драгоценным камнем, который находится на передней крестовине в съемной платиновой оправе.

Королева-мать Елизавета / Фото: Getty Images

У королевы Камиллы есть варианты. Этот бриллиант может быть удален с короны, может быть заменен на копию или же супруга короля может выбрать другую корону для своей коронации. Хотя, безусловно, решение будет не только за ней.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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Большинство индийцев очень мало помнят о тяжелом прошлом. Пять-шесть поколений индейцев страдали от многочисленных иностранных правлений на протяжении более пяти столетий. Кохинур, что означает "Гора Света", был обнаружен в шахтах Голконды на территории современного южно-индийского штата Андхра-Прадеш. Затем большой бесцветный бриллиант передавался между принцами Великих Моголов, иранскими воинами, афганскими правителями и пенджабскими махараджами, прежде чем в 1849 году он был передан Ост-Индской компании, которая предложила его королеве Виктории. Индия, наряду с Пакистаном и Афганистаном, давно спорят о том, кто имеет законные права на драгоценный камень.

Корону с этим камнем видели на публике в 2002 году. Она украшала крышку гроба королевы-матери Елизаветы.

Похороны королевы матери Елизаветы / Фото: Getty Images

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