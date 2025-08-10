Скандал из-за фотографий топлес: как свадьба герцогини Софи едва ли не была сорвана

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Associated Press

В новой книге «Софи: Спасение королевской семьи», описывается, как нынешняя герцогиня Эдинбургская оказалась в центре скандала с фотографиями, которые довели ее до слез, прямо перед ее королевской свадьбой.

Автор книги Шон Смит вспоминает скандал 1999 года, который заставил будущую королевскую особу буквально заливаться слезами в преддверии ее свадьбы с младший сыном королевы Елизаветы II.

Свадьба принца Эдварда и Софи, 1999 год / © Getty Images

Снимки, которые стали достоянием общественности, были сделаны во время отпуска и были проданы британской прессе. На них будущая королевская особа была запечатлена топлес на отдыхе в Испании с радиоведущим Крисом Таррантом. Снимки были не свежие, на них Софи было 23 года, а замуж она выходила в 34. А Кара Нобл, работавшая вместе с будущей королевской особой на радиостанции Capital, получила 40 000 фунтов стерлингов за фотографии топлес 23-летней Софи. Один из снимков был опубликован газетой The Sun под заголовком «Софи рассмеялась, когда Крис поднял на ней бикини».

В книге сообщается, что Софи была в ужасе от утечки фотографий, опасаясь, что это может разрушить ее поддержку общественности. Однако Софи получила непоколебимую поддержку со стороны королевской семьи, особенно ее будущей свекрови королевы Елизаветы II, которая назвала эту историю «преднамеренной жестокостью».

Софи Рис-Джонс / © Associated Press

В конце концов Нобл извинилась за свои действия, заявив газете Mail on Sunday, что публикация фотографий была «самой большой и публичной ошибкой, которую только можно было совершить». Она потеряла работу и уехала из Лондона в США.

По данным Daily Mail, газета The Sun также опубликовала полностраничную статью с извинениями под заголовком «Прости, Софи».