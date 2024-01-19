Скандал из-за имени Лилибет: чем была так недовольна королева Елизавета II

Королевский эксперт заявил, что Меган Маркл приобрела авторские права на имя Лилибет еще до рождения ее дочери, что еще больше усилило ярость покойной королевы.

Ранее в книге Роберта Хардмана "Становление короля: король Чарльз III и современная монархия", отрывки которой были опубликованы в СМИ сообщалось, что Ее Величество была в ярости после заявления Гарри и Меган о том, что они хотят назвать свою дочь Лилибет.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

По словам Хардмана, королева Елизавета якобы сказала помощникам дворца: "Мне не принадлежат дворцы или картины, только мое имя, и теперь они его забрали".

Теперь королевский биограф Анджела Левин раскритиковала пару за то, как они поступили с покойной королевой, сообщает express.

Лилибет и маленькая принцесса Елизавета

"Это невероятно грустный комментарий. Я думаю, что одна из причин, по которой она так себя чувствовала, заключалась в том, что было обнаружено, что Меган еще до рождения Лилибет официально запатентировала имя, чтобы она могла использовать их", - рассказала Левин GB News. " Я думаю, это было ужасно для королевы, потому что это ее втягивало во владение организациями из-за того, что имя было настолько уникальным. Это имя предназначено только для нее, потому что она не могла произнести "Элизабет", когда была маленькой. Это также для ее семьи, ее родителей и герцога Эдинбургского, они все называли ее так из любви, это очень интимно. Люди, которые не знают об этом, подумают, что королева это поддерживает (патент имени). Я думаю, это ужасно", - продолжает эксперт.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Она добавила, что считает это "очень неуважительным" поступком со стороны Гарри и Меган, и сказала: "Это Меган пытается вернуть себе свое, потому что она ненавидела тот факт, что с ней не обращались так, как, по ее мнению, с ней следовало обращаться в королевской семье. Гарри любил королеву, хотя, возможно, ему казалось, что жить там – это не совсем их жизнь. Когда я писала его биографию, он сказал мне, что остался бы подольше из-за королевы – потому что она такая замечательная".

Напомним, ранее личный секретарь королевы Елизаветы II описал последние минуты ее жизни.

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