Скандал из-за скульптуры: почему все смеются над новым памятником королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Бронзовая скульптура, изображающая покойную королеву Елизавету II, принца Филиппа и двух корги, вызвала возмущение среди королевских поклонников, поскольку по мнению общественности, королева и принц там совсем не похожи на себя.

Скандальная статуя была создана художником из северного Белфаста Анто Бреннаном, известным своими шахматными фигурами видных политических деятелей Северной Ирландии, и была открыта в саду замка Антрим в прошлую субботу, сообщает Daily Mail.

Однако местные жители раскритиковали эту статую и высмеяли работу скульптора. Комментарии к посту в Facebook, анонсирующему скульптуру, были отключены после потока насмешливых замечаний. Один из комментаторов заявил, что королева больше похожа на миссис Даутфайр из комедии 1993 года с Робином Уильямсом в главной роли, а другой написал: "По крайней мере, собаки выглядят хорошо".

Бронзовая скульптура, изображающая покойную королеву Великобритании Елизавету II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, созданная художником Анто Бреннаном, изображена в садах замка Антрим, к северо-западу от Белфаста / Фото: Getty Images

Предложение установить скульптуру покойной королевы и ее корги поступило в январе 2023 года, дополнив уже имеющееся изображение принца Филиппа. Эта скульптура, одна из первых в своем роде в Великобритании, была создана в память о Ее покойном Величестве, скончавшейся двумя годами ранее, 8 сентября 2022 года.

Королевские поклонники категорично высказались, что скульптура им не нравится.

"И то, и другое нужно убрать, переплавить и переделать. Это на самом деле оскорбительно".

"Абсолютно ужасно. Выглядит совершенно нелепо".

"Портрет принца Филиппа хорош, но вот скульптура нашей покойной королевы — шокирующая!".

Бронзовая скульптура, изображающая покойную королеву Великобритании Елизавету II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, созданная художником Анто Бреннаном, изображена в садах замка Антрим, к северо-западу от Белфаста / Фото: Getty Images

Напомним, ранее во вторую годовщину смерти королевы Елизаветы II мы вспоминали 12 неожиданных фактов о покойном монархе.

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