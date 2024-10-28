Скандал из-за тропы для прогулок: сестра принцессы Уэльской и ее муж подверглись жесткой критике соседей

Сестра прицнессы Уэльской Кейт – Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз – подверглись критике местных жителей деревни, в которой они живут.
Жители деревни, в которой живет семья Мэттьюз, восстали против Пиппы и ее супруга Джеймса Мэтьюса. Они обвиняют пару в том, что те перекрыли доступ к любимой пешеходной дорожке возле их роскошного поместья в Западном Беркшире и установили там таблички "Посторонним вход запрещен".
Эта тропа была доступна для местных жителей от предыдущего владельца поместья. Жители деревни осудили этот шаг, назвав его "возмутительным", а некоторые призвали пару пересмотреть свое решение, пишет Mirror.
"Кажется, эти люди чрезмерно оберегают свою собственность. Я не думаю, что это правильно. Мы тихие жители деревни, у нас здесь нет вандализма", - сказал местный житель в комментарии журналистам.
Пиппа и Джеймс живут в особняке стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов вместе со своими тремя детьми - сыном Артуром и дочерьми Грейс и Роуз.
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