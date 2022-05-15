Скандал на стадионе: за что фанаты "Ливерпуля" освистали принца Уильяма

В субботу, 14 мая, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся финальный матч Кубка Англии между командами "Челси" и "Ливерпуль".

Вчера, когда принц Уильям вышел на стадион и начал пожимать руку игрокам, фанаты "Ливерпуля" начали его освистывать. Свистели фанаты также и во время исполнения гимна «Боже, храни королеву».

Причиной такой неожиданно агрессивной реакции на события, по мнению многих может стать давняя трагедия, произошедшая на стадионе "Хиллсборо". В 1989 году на этом стадионе произошла давка повлёкшая за собой смерть 97 болельщиков «Ливерпуля». Всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек. Эта трагедия произошла из-за некомпетентных действий полиции, что было затем доказано в суде. Однако это долгое время не признавалось и власти пытались обвинить в трагедии самих фанатов "Ливерпуля".

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Якобы, освистывая исполнение национального гимна и последующее приветствие принцем Уильямом игроков, фанаты выражают свое недовольство правительству консерваторов и сообщают ему о том, что этот эпизод британской истории еще не завершён.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда болельщики "Ливерпуля" освистали национальный гимн. Они сделали это также в начале этого года, когда «Ливерпуль» играл с «Челси» в финале Кубка лиги, который также проходил на «Уэмбли».

Однако сейчас поведение футбольных фанатов возмутило многих, потому что было воспринята как акт неуважения к королеве, особенно вопиющий, учитывая празднование ее платинового юбилея и состояние здоровья монархии.

Между тем, «Ливерпуль» выиграл матч после напряженной серии пенальти, и, когда принц Уильям вручил медали победившей команде, никакого свиста уже слышно не было.

Читайте также: