Скандал с титулами: кронпринц Фредерик впервые прокомментировал решение матери - королевы Маргрете II

Будущий король впервые высказался о ситуации, коснувшейся его племянников и племянницы. Кронпринц заявил, что поддерживает решение матери и изменения, которые предстоят королевской семье.

Кронпринц Фредерик и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

"Моя мать приняла это решение в одиночку, потому что это то, что она может сделать, и это то, чего она хочет, и она подумала, что сейчас самое время принять решение, которое я также поддерживаю и считаю правильным", - сказал Фредерик во время своего визита в одну из школ Копенгагена, пишет BT .

"Я сам заинтересован в том, чтобы датская монархия со временем становилась меньше, поэтому я поддерживаю решение моей матери, которое она решила принять", - добавил он. Фредерик также опроверг слухи о том, что между ними с братом Иоахимом существует вражда после этого решения королевы.

"Я нахожусь в постоянном контакте со своим братом, и всегда так было", - отметил кронпринц.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что королева Дании Маргрете II лишила внуков титулов принцев и принцесс, ее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Младший сын королевы принц Иоахим, который является шестым в очереди на престол, остался недоволен решением матери лишить титулов его детей. Скандал в семье привел к тому, что королева вынуждена была публично признать, что не ожидала такой реакции на свое решение и не хотела никого обидеть. Но менять его не планирует и считает, что действует в интересах своих внуков.

Младший сын королевы - принц Иоахим с семьей / Фото: Getty Images

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