Скандал: украинский фотограф и стилист проиллюстрировали "Дружбу народов" для российского глянца

В Сети разгорелся скандал из-за спецпроекта Elle Russia, посвященного Украине.

Российский глянец Elle представил октябрьский выпуск, который посвятил Украине, с заголовком "Дружба народов". В спецпроекте речь идет об украинской моде.

Фото обложки и снимки из фотосессии опубликовали на официальной странице глянца в Instagram.

"Еще одна обложка и съемка нового номера посвящена Украине", — написали в посте, добавив два два сердца в цветах украинского флага — голубое и желтое.

В фотосете украинская модель Sveta Potomski позировала в нарядах и аксессуарах от украинских брендов BEVZA и Litkovskaya.

Автором фотосъемки выступил украинский фотограф Nazar Cherniy. В проекте также приняли участие украинки - стилист Julia Zakharova и визажист-стилист Vetrova Alexandra.

Большинство пользователей Instagram негативно отреагировали на спецпроект российского глянца. Они написали в комментариях:

"Россия оккупировала украинские территории и называет это дружбой? Мы не хотим с вами дружить, перестаньте навязывать идею дружбы. Ее никогда не будет!", "Цена вашей дружбы — 14 тысяч убитых. Идите лесом, оккупанты", "Какая дружба? Война для вас шутка какая-то? Хватит уже пропагандировать, что мы братья, друзья. Россия — оккупант и точка", "Горите в аду с такой "дружбой", ""Без границ" — это такой намек на отношение госполитики РФ к международному праву, когда вы с танками и наемниками прете на чужие земли, убиваете, аннексируете, а затем это называется "дружбой народов"? ","Имперское лицемерие, от которого уже тошнит", "После того как пришли с оружием на территорию другой страны и устроили там войну? После аннексии территорий? После тысячи убитых украинцев? Забудьте. У вас свой путь, у нас свой. Подобные обложки для издания — верх цинизма", "Лицемерие и цинизм зашкаливают. Развязать войну, отрубить два куска территории Украины, убить 15 тысяч украинцев, 1,5 миллиона сделать беженцами, а затем рассказывать об Украине как ни в чем не бывало", "Сотни лет уничтожения нас как нации, убийств, войн, Россия была и останется отходной ямой для цивилизованного мира. Никакой дружбы", "Россия оккупант, никакой дружбы быть не может!", "Посвятите, пожалуйста, Украина выпуск об оккупации Крыма, Донецка и Луганска Россией и регулярные убийства граждан Украины на нашей же территории гражданами РФ. Это будет посвящение года! Вашим читателям будет полезно".

В комментарии для НВ Life представитель бренда BEVZA сказал, что они не были в курсе этого проекта. По его словам, луки из их коллекции взял фотограф и стилист, которые отвечали за эту съемку.

"Мы были шокированы, когда увидели публикацию. Особенно о дружбе. Публикация стала неприятным сюрпризом. Мы на нее согласия не давали. Светлана Бевза не продает вещи в Россию с 2014 года.

Ежедневно в шоу-рум приходят десятки стилистов и фотографов. И берут сэмплы для съемок. Дизайнеры всегда дают, особенно если их берут знакомые люди, как в данном случае, фотограф и стилист, которые брали вещи для съемки в Умани", — рассказал представитель дизайнера Светланы Бевзы.

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