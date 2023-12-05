Скандал в испанском королевстве: бывший зять королевы Летиции обвинил ее в неверности мужу-королю

Очередной скандал вспыхнул в испанской королевской семье. Бывший зять королевы Летиции, супруги короля Филиппа VI, утверджает, что имел с ней любовные отношения, которые продолжались даже после ее замужества с Филиппом.

53-летний Хайме Дель Бурго, который в настоящее время проживает в Великобритании, недавно шокировал заявлением о том, что их романтические отношения с Летицией все еще сохранялись после свадьбы Летиции с наследным принцем Фелипе в 2004 году.

Летиция и принц Фелипе в день помолвки 1 ноября 2003 года / Фото: Getty Images

В качестве доказательства мужчина опубликовал в своей социальной сети X фотографию королевы, которую позже удалил, где Летиция делает селфи в зеркале в туалете. В тот момент королева была беременна. Хайме написал, что она носила его черный платок в тот день и это фото отправила ему в сообщении. В подписи было написано: "Любовь. Я ношу твою пашмину. Это как чувствовать тебя рядом со мной. Она заботится обо мне", - цитирует сообщение Daily Mail.

Однако другие пользователи соцсети X усомнились в обоснованности утверждений Хайме, поскольку нет никаких доказательств того, что Летиция отправила ему фотографию или сопроводительное сообщение. С тех пор бизнесмен удалил свой аккаунт X.

Представитель испанской королевской семьи сообщил изданию: "У нас нет комментариев по этому поводу".

Примечательно, что в 2012 году Хайме женился на родной сестре Летиции – Тельме. Но их брак распался в 2014 году.

Тельма Ортис / Фото: Getty Images

Скандал разгорелся после того, как Хайме сделал серию шокирующих заявлений о своих отношениях с королевой в новой книге журналиста Хайме Пеньяфиеля "Летиция и я". Автор книги утверждает, что Летиция была "большой любовью" Хайме дель Бурго, и отношения пары переросли в "большую дружбу" после того, как у нее завязались романтические отношения с наследным принцем Фелипе.

Тельма Ортис и ее бывший муж Хайме Игнасио дель Бурго / Фото: Getty Images

Бизнесмен рассказал автору, что познакомился с Летицией до 2000 года, а их отношения начались во время романтической поездки в Венецию, за годы до того, как она встретила своего будущего мужа короля. Хайме даже планировал сделать Летиции предложение за ужином в отеле Ritz в Мадриде в 2002 году, но она объявила ему, что встречается с "загадочным дипломатом", который оказался будущим королем.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как король Испании влюбился в простолюдинку.

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