Скандал в клинике, где оперировали принцессу Уэльскую: один из сотрудников добрался до ее медицинской карты

Один из сотрудников The London Clinic – госпиталя, где делали операцию принцессе Уэльской, пытался получить конфиденциальную информацию из карточки Кэтрин.

Как сообщило издание The Mirror, кто-то из сотрудников лондонской клиники в Мэрилебоне пытался незаконно получить доступ к медицинским записям принцессы Уэльской. Это произошло на фоне слухов о состоянии Кейт после операции и о так называемых осложнениях, которые, согласно слухам, могли произойти с принцессой.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Дирекция клиники связалась с Кенсингтонским дворцом предупредив о нарушении безопасности и заявила, что сейчас идет расследование.

"Это серьезное нарушение безопасности, которое наносит огромный ущерб больнице, учитывая ее безупречную репутацию в сфере лечения членов королевской семьи. Весь медицинский персонал был крайне шокирован из-за случившегося", - сообщил журналистам неназванный источник.

Расследование началось после того, как на этой неделе появились видео и фотографии Кейт и принца Уильяма в фермерском магазине в Виндзоре на фоне теорий заговора, распространяемых в Интернете об отсутствии принцессы в публичном пространстве долгое время.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Представитель Управления комиссара по информации (ICO) заявил: "Мы можем подтвердить, что получили отчет о нарушении и оцениваем предоставленную информацию".

В лондонской клинике отказались комментировать претензии, но заявили: "Мы твердо убеждены, что все наши пациенты, независимо от их статуса, заслуживают полной конфиденциальности в отношении своей медицинской информации". Также известно, что принцесса Кейт была проинформирована о предполагаемом инциденте.

Принцесса Уэльская и лондонская больница The London Clinic / Фото: Getty Images

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