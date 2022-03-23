Скандал в Модном доме: бренд Louis Vuitton обвинили в поддержке войны в Украине

Новый дизайн знаменитого бренда явно вышел неудачным.
Французский Модный дом Louis Vuitton в разгар российско-украинской войны выпустил новую коллекцию ювелирных украшений, которая вызвала у публики очень негативную реакцию. Дело в том, что украшения были выполнены в виде буквы "Z" и "V", которые стали символами российской агрессии в нашей стране. Именно эти буквы враг наносит на свою военную технику, которая разрушает украинские города.
Снялась в рекламной кампании актриса и амбассадор бренда Алисия Викандер. На сайте бренда указано, что монограмма, использованная в украшениях, - это инициалы Модного дома, которые "словно жизненный импульс", соединяются на браслетах в различных комбинациях, "как сердцебиение или повторяющийся ритм".
В комментариях на страницах бренда начали оставлять гневные комментарии и обвинять в поддержании войны.
Однако отметим, что дизайнер украшений Франческа Амфитеатров впервые показала изделия в этом дизайне еще 5 февраля.
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