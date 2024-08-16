Скандал в норвежском королевстве набирает обороты: бывшие девушки Мариуса Хойби тоже обвинили его в насилии

В начале августа 27-летний парень был задержал полицией за то, что его нынешняя пассия – 20-летняя Ребекка Хелберг обратилась в полицию после инцидента, который произошел в ее квартире в Осло с участием Мариуса. Спустя некоторое время и после общения с адвокатом сын кронпринцессы Метте-Марит выступил з заявлением, сообщив, что он очень сожалеет о случившемся, а также имеет наркотическую зависимость и психический диагноз и планирует пройти реабилитацию.

Мариус Хойби / Фото: Getty Images

Услышав оправдания парня, высказались и его бывшие девушки. Одна из них – 29-летняя Джулиана Снеккестад – выдвинула аналогичные обвинения, а еще через несколько дней 27-летняя Нора Хаукланд, состоявшая с ним в отношениях, также выступила и рассказала свою историю.

По данным норвежского издания seher.no, обеих девушек вызвали в полицию на допрос, хотя сами они заявлений не подавали.

Во вторник Джулиана Снеккестад сообщила в своих соцсетях, что также подвергалась физическому и психологическому насилию в свой адрес от Хойби, когда они были парой в 2022 году.

Мариус Хойби и его бывшая девушка Джулиана Снеккестад / Фото: Getty Images

После нее парень встречался с участницей реалити-шоу Норой Хаукланд. Их роман длился до осени 2023 года, и девушка также заявила о насилии.

"Я думала, что буду держать рот на замке, пока не прозвучит заявление моего бывшего, а потом почувствовала сильное чувство разочарования. Мариус говорит так, как будто это происходит впервые. Он просит о каком-то сочувствии: "Мне нужна помощь, я борюсь, моя девушка" - и все это казалось очень знакомым. Он также сказал, что ему нужна помощь, когда я ушла от него", — заявила Нора.

Норвежская королевская семья официально комментариев не дает. Прокомментировал инцидент только кронпринц Хокон, который является отчимом Мариусу. Также известно, что мать парня - кронпринцесса Метте-Марит - связалась с 20-летней пострадавшей от ее сына девушкой.

Мариус Хойби и Ребекка Хелберг

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