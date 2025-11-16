Королева Сильвия и король Карл Густав / © Associated Press

По данным шведской газеты Aftonbladet, 50-летний мужчина тесно сотрудничал с королевской семьей. Их отношения были настолько близкими, что его даже пригласили на крестины одного из внуков короля и королевы, хотя имя конкретного ребенка не разглашается из соображений конфиденциальности.

Как сообщает шведское издание, обеспокоенная мать обратилась в полицию, обнаружив, что ее дочь общалась с незнакомцем в Snapchat. Это привело к расследованию, которое завершилось делом о детской порнографии, главным подозреваемым в котором стал человек, связанный с королевской семьей, пишет Vanitatis.

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Улики с телефона молодой потерпевшей привели полицию к обвиняемому, а впоследствии было найдено и десять других несовершеннолетних жертв. Согласно иску, девочкам было от семи до четырнадцати лет, когда он связался с ними и общался в социальной сети Snapchat. Позже, во время обыска в его доме, было обнаружено более 100 изображений детской порнографии, на которых были изображены другие, неопознанные девочки.

В общей сложности ему предъявлены обвинения в эксплуатации детей с целью съемки сексуальных фотографий, в нескольких эпизодах преступлений, связанных с детской порнографией.

Помимо десяти девушек, чьи имена уже установлены, есть и другие, оказавшиеся в уязвимом положении. Поэтому расследование продолжается, в том числе по другому направлению, поскольку были обнаружены цифровые следы разговоров с другими мужчинами, разделяющими его взгляды.

Согласно иску, предполагаемые преступления были совершены в период с 1 января 2020 года по март 2023 года. Когда полиция нашла его, он работал в королевском дворе, занимая должность. Пресс-секретарь дворца Маргарета Торгрен подтвердила, что мужчина был немедленно уволен с должности, как только о случившемся стало известно.