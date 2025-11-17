Скандал вокруг принцессы Уэльской: почему все говорят о титуле жены принца Уильяма

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Во время прямой трансляции службы по случаю Дня перемирия в Стаффордшире, 11 ноября, диктор BBC назвал принцессу Уэльскую, будущую королеву-консорта — Кейт Миддлтон вместо того, чтобы назвать ее согласно титулу, который она носит — принцесса Уэльская. После чего BBC столкнулась с негативной реакцией публики на этот инцидент, который произошел, когда принцесса возлагала венок на мероприятии ко Дню перемирия.

Не секрет, что много, где в мире принцессу называют все так же Кейт Миддлтон, но не в Британии.

В 2022 году Кейт стала принцессой Уэльской, после того, как монархом стал король Чарльз, а ее муж принц Уильям унаследовал титул принца Уэльского от отца. С тех пор Кэтрин перестала именоваться герцогиней Кембриджской (титул, который она получила вместе с Уильямом от королевы Елизаветы II в 2011 году в день их свадьбы), а стала носить новый титул — принцесса Уэльская Кэтрин.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Критики считают, что использование ее девичьей фамилии является «крайне неуважительным», о чем и начали писать в соцсетях. После негативной реакции BBC изменила заголовок в своей онлайн-публикации материала.