Скандальная брошь: единственное украшение, которое досталось герцогине Камилле от принцессы Дианы

За свою недолгую жизнь принцесса Диана успела собрать огромную коллекцию личных украшений, которые впоследствии достались ее сыновьям. Но также она носила некоторые украшения из королевской коллекции как принцесса Уэльская. Одно из них сейчас иногда надевает ее главная соперница - герцогиня Камилла.

В коллекции британской королевской семьи огромное количество самых различных ювелирных украшений из разных эпох, и каждое из них имеет свою историю появления. Также немаловажно то, кто носил эти украшения, кому королева их одалживала и по каким поводам.

Одним из самых скандальных в коллекции стал кулон-брошь, который сразу после свадьбы своего старшего внука Чарльза, королева-мать Елизавета Боуз-Лайон подарила его невесте Диане (также есть версия, что преподнесла это украшение Уэльской сама Елизавета II).

Интересно то, что изделие очень старинное и впервые было подарено от имени дам Северного Уэльса принцессе Дании Александре в 1863, когда та вышла замуж за принца Уэльского (позже - короля Эдуарда VII).

Александра, принцесса Дании, с мужем Эдвардом, принцем Уэльским / Фото: Getty Images

В тот свадебный подарок также входили брошь и пара серег. После смерти королевы Александры в 1925 году кулон достался Елизавете Боуз-Лайон.

Украшения принцессы Александры, подаренные на ее свадьбу / Фото: Getty Images

Украшение состоит из нескольких частей: страусиных перьев принца Уэльского, окруженных 18 бриллиантами и 36 изумрудами, с каплевидной подвеской из изумруда. Перья выходят из короны с полосой из 6 изумрудов и рубина. На ленте выгравирован девиз принца Уэльского - Ich dien, который переводится как "Я служу". Для Дианы это был очень символичный подарок, демонстрирующий ее новый титул принцессы Уэльской. Изделие она надевала на протяжении многих лет на различные светские и дипломатические мероприятия. Чарльз носит с подобный изображением золотой перстень на мизинце.

Украшение принцессы Дании Александры на принцессе Диане / Фото: Getty Images

Это украшение было у Дианы многие годы. И, вероятно, оно было многофункциональным, то есть его можно было носить как брошь или кулон. Также снималась нижняя часть в виде капли изумруда.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Диана предпочитала носить его исключительно как колье с кулоном. После смерти принцессы Уэльской в автокатастрофе в 1997 году украшения из ее ювелирной шкатулки, которые она не могла завещать сыновьям, вернулось в королевскую сокровищницу.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Многие годы принц Чарльз состоял в отношениях с Камиллой Паркер Боулз, но официально они поженились только 9 апреля 2005 года. После женитьбы Камилле были присвоены все титулы, которые ранее имела Диана, в частности, титул принцессы Уэльской. Вторая супруга принца предпочитает этим титулом не пользоваться, якобы из уважения к бывшей покойной супруге Чарльза, но через год после свадьбы она вышла в свет в той самой броши принцессы Александры. Вероятно, украшение перешло к графине Камилле как к новой принцессе Уэльской.

Герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Из-за этой броши она подвергалась довольно сильной критике. Многие поклонники королевской семьи негативно восприняли то, что она носит украшение Дианы, а также то, что она сделал из него брошь. Но, как мы уже писали выше, скорее всего, украшение можно было носить по-разному.

Герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

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