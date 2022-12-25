Скандальная статья Джереми Кларксона о Меган Маркл была удалена, а ее автор принес извинения

Мы уже вспоминали о королевских скандалах, которые произошли в 2022 году. К концу года в Британии случилось еще одно событие, о котором стоит рассказать.

Британский журналист, известный прежде всего благодаря телевизионному шоу "Top Gear" Джереми Кларксон написал скандальную статью, которая вышла в The Sun. Эту статью он написал на эмоциях, после просмотра документального фильма "Гарри и Меган" и заявил, что ненавидит герцогиню Сассекскую "на клеточном уровне".

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Статья вызвала бурную реакцию и привела к большому количеству жалоб в независимый регулятор прессы. Издание The Sun в пятницу выпустило новое заявление, в котором заявило, что искренне сожалеет о том, что пустили в печать этот материал, сообщает People.

В своей статье Кларксон сослался на известную сцену из "Игры престолов", написав: "Ночью я не могу уснуть, потому что лежу, скрежещу зубами и мечтаю о дне, когда ее заставят пройтись обнаженной по улицам в каждом городе Британии, пока толпы скандируют: "Позор!" и бросать в нее комьями экскрементов". Речь шла о Меган, герцогине Сассекской.

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 19, 2022

Статья была удалена с веб-сайта The Sun в понедельник с начальным сообщением, которое гласило: "В свете твита Джереми Кларксона он попросил нас убрать колонку прошлой недели". Ведущего Top Gear осудили за "глубоко женоненавистнические" комментарии о Меган Маркл. А его дочь публично заявила, что не поддерживает отца в этом вопросе.

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В твите, опубликованном после публикации статьи, Кларксон назвал ее "неуклюжей отсылкой к сцене из "Игры престолов", признав, что она "плохо воспринята многими людьми". "Я в ужасе от того, что причинил столько боли, и в будущем я буду более осторожен", - добавил Кларксон.

Тем временем в своем заявлении в пятницу газета The Sun заявила: "Мнения обозревателей являются их собственными, но как издатель мы понимаем, что со свободой слова приходит ответственность. Мы в The Sun сожалеем о публикации этой статьи и искренне сожалеем".

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, которая также была названа в статье человеком, которого Кларксон "ненавидит", назвала статью "глубоко женоненавистнической".

Никола Стерджен / Фото: Getty Images

"Я думаю, что то, что он сказал о Меган Маркл , было глубоко женоненавистническим и просто ужасным", — сказала она, согласно The Times. "Мое непреодолимое чувство по отношению к таким парням, как Джереми Кларксон, - это жалость. Я имею в виду, что заставляет кого-то настолько искажаться ненавистью, что они в конечном итоге пишут эти вещи? Я думаю, что это, возможно, дает представление о Джереми Кларксоне и о том, какой он человек. ... Так что, может быть, ему просто нужно сделать шаг назад и просто немного больше подумать о жизни".

Джереми Кларксон / Фото: Associated Press

Мэр Лондона Садик Хан в Твиттере осудил Кларксона, написав: "Джереми Кларксон должен хорошо знать - слова имеют последствия. Слова в его статье - не шутка - они опасны и непростительны. Эпидемия насилия в отношении женщин и девочек, и мужчины с сильным голосом должны справиться с этим".

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