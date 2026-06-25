Скандального брата короля Чарльза лишили еще одной привилегии

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

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Бывший принц Эндрю, вместе со своими братьями и сестрами, учился плавать в сверхсекретном бассейне Букингемского дворца, но теперь, когда его исключили из королевской семьи и сослали в переоборудованный фермерский дом в поместье Сандрингем, похоже, он больше не сможет там купаться.

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

Как пишет журнал Hello! бассейн короля Чарльза расположен в помещении, которое раньше было оранжереей, и был построен в 1938 году. Согласно газетной вырезке от января 1939 года, это дополнение стало сюрпризом для сестер, принцесс Маргарет и Елизаветы, которые, вернувшись из Балморала, обнаружили бассейн в Букингемском дворце.

Принцессы Елизавета и Маргарет / © Associated Press

Не только эти двое использовали это место для тренировок по плаванию. Считается, что все четверо детей королевы Елизаветы II — король Чарльз, принцесса Анна, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор и принц Эдвард — учились там плавать, а в настоящее время члены семьи, такие как принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, также пользуются этими сооружениями.

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Помимо того, что это привилегия для членов семьи, персоналу также разрешено пользоваться этой впечатляющей опцией. Однако есть одно правило: член королевской семьи не должен пользоваться бассейном одновременно с персоналом.

Это уже второй бассейн, к которому Эндрю лишился доступа, поскольку у него также был открытый бассейн в его бывшем доме, Роял Лодж в Виндзоре. Но бывший принц вернул ключи от своей многолетней резиденции в начале этого года.

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