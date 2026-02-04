Скандальный брат короля Чарльза бежал из своей резиденции ночью, чтобы не попасть под прицел фотографов

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Брата короля Чарльза и бывшего герцога Йоркского выселили из его особняка Royal Lodge раньше запланированного срока, поскольку монарх, все больше обеспокоен чередой новых разоблачений, связанных с Эпштейном, которые Эндрю отрицает.

Ранее предполагалось, что Эндрю выселят из особняка с 30 комнатами до его 66-летия, которое состоится в конце этого месяца — 19 февраля. Но, вчера вечером Эндрю в темноте проехал 132 мили до Сандрингема, чтобы его не заметили. Также вчера он провел время в коттедже Вуд-Фарм, где временно остановится.

В начале апреля Эндрю должен окончательно переехать на ферму Марш.

«Он планировал еще немного подержаться в Роял-Лодж, но с появлением последних новостей по делу Эпштейна ему стало ясно, что пора уходить. Уход был для него настолько унизительным, что он решил сделать это под покровом ночи», — рассказал газете The Sun друг бывшего принца.

Бывший принц категорически отрицает какие-либо правонарушения в связи со скандалом вокруг Эпштейна. Ранее, напомним, мы писали, как любимый сын королевы Елизаветы II оказался в секс-скандале и потерял все.