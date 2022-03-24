Скандальный принц Эндрю будет присутствовать на панихиде по герцогу Эдинбургскому

29 марта в Вестминстерском аббатстве состоится служба в честь покойного принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.

Пока присутствие на ней монарха под вопросом из-за состояния здоровья. В СМИ на этой неделе появилась информация, что разрабатывается специальная операция для того, чтобы доставить Елизавету II в аббатство незаметно, так как монарх сейчас передвигается на коляске и не хочет показываться на публике в таком виде.

Также известно, что средний сын Елизаветы и Филиппа – принц Эндрю – посетит службу вместе с другими родственниками. В этом году сына королевы лишили престижных почетных воинских званий и королевского покровительства из-за сексуального скандала, но не так давно адвокатам Эндрю удалось достичь мирового соглашения.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Getty Images

Кроме других родственников Филиппа будут присутствовать на службе и его близкие друзья, коллеги и представители организаций, которые он поддерживал.

Точно известно, что на службе не будет присутствовать принц Гарри, он не прилетит из США из-за того, что не чувствует себя в безопасности в Великобритании.

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