Скандалы экс-принца Эндрю экранизируют в новом фильме

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

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В фильме планируют экранизировать предполагаемые скандалы с участием бывшего принца Эндрю, любимого сына покойной королевы Елизаветы II.

Фильм под названием «Уборщик» рассказывает историю пиарщика, которого играет актер из сериала «Острые козырьки» Гарри Киртон. Он занимается улаживанием скандалов в элите, связанных с различными известными личностями, а одна из сцен, получившая название «Стол грязи», по сообщениям, воссоздает эпизоды падения бывшего принца, пишет Mirror.

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Экс-принц Эндрю и королева Елизавета II / © Getty Images

Продюсеры фильма пока не подтвердили, кто сыграет Эндрю, который последовательно отрицает какие-либо правонарушения. В феврале бывший герцог Йоркский был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением в связи с обвинениями в передаче конфиденциальной информации осужденному за сексуальные преступления Джеффри Эпштейну.

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Эндрю был отпущен позже в тот же день, когда его арестовали, поскольку он по-прежнему находится под следствием полиции долины Темзы, которая расследует его деятельность в качестве торгового представителя Великобритании в начале 2000-х годов. Бывший принц категорически отрицает все обвинения.

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

По данным издания Mail on Sunday, продюсеры фильма связались с адвокатами Эндрю и предложили опальному члену королевской семьи возможность изложить свою версию событий до окончательной доработки сценария. Но, не известно, согласился ли на это брат короля Чарльза III.

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