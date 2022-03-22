Сказал - сделал: Макс Чмерковский показал, как помогает украинцам в Польше

Профессиональный американский танцор и хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский заявил, что таки вернулся в Польшу, чтобы заняться волонтерством.

Танцор вернулся в Европу на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину, чтобы помочь нуждающимся.

Он появился в эфире в своем Instagram из столицы Польши Варшавы и начал с того, что рассказал тем, кто пришел его послушать, что он "в порядке" и "наслаждался погодой в Лос-Анджелесе" после того, как вернулся домой из Украины ранее в этом месяце.

"Видел свою семью, видел моих друзей, провел некоторое время дома. И мы работали. Мы работали над реальными возможностями помочь", — сказал 42-летний Чмерковский.

Затем он рассказал о благотворительной организации Baranova27, которая собирает гуманитарную помощь. Организация была названа в честь адреса, где он, его брат Вал Чмерковский и их отец родились в Одессе.

GoFundMe собрал более 138 000 долларов с момента запуска 10 марта.

В прямом эфире Макс рассказал, что разруха в результате продолжающейся войны "не закончилась и не замедлилась — в Украине стало еще хуже". "Я хочу, чтобы все поняли, что это значит, потому что все, что произошло, произошло быстро, и это было травматично, и это было во всем мире и все такое", — объяснил он. "Но сейчас ситуация ухудшается. Гуманитарный кризис усугубляется. Комментируя ситуацию в Польше, Чмерковский продолжил: "Места в этих городах заканчиваются. Это актуальная проблема. Несколько городов уже объявили, что больше не могут принимать беженцев. в центре города, куда бы вы ни пошли, все украинцы. Все беженцы".

Также Макс рассказал о том, как @jakub_rybicki_ с начала войны помогает украинским беженцам и попросил поддержать его финансово.

Ранее в Польшу приезжала британская герцогиня Сара Йоркская. Она также рассказывала о том, как помогает украинцам и публиковала в Instagram много фотографий.

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