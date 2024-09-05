Сказала "да": Ольга Харлан объявила о помолвке с возлюбленным и показала кольцо

Украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась с подписчиками радостной новостью. Спортсменка выходит замуж.

В Instagram Ольга опубликовала фото со своим возлюбленным, итальянским спортсменом фехтовальщиком Луиджи Самеле.

"Неожиданно. Я сказала "да"", - написала под фото Оля.

Украинка запечатлена на снимке в обнимку с возлюбленным, а на ее пальце сверкает помолвочное кольцо с лаконичным бриллиантом. Оля улыбается, а Луиджи, кажется, едва ли сдерживает слезы от радости.

Ранее в интервью Харлан рассказывала, что до полномасштабной войны влюбленные практически жили отдельно. Отношения между ними завязались в 2018 году.

Ольга Харлан / Фото: instagram.com/olgakharlan

Поздравляем пару с прекрасным событием!

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