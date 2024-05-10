"Сказочный роман" закончился: что не так с браком королевы Мэри и короля Фредерика X

В январе 2024 года они стали новыми датскими королем и королевой. А на следующей неделе – 14 мая – отпразднуют 20-ю годовщину со дня своей свадьбы.

Но эксперты по языку тела давно твердят, что романтикой в отношениях этой пары даже не пахнет. Пара, которая познакомилась в сиднейском пабе The Slip Inn во время Олимпийских игр 2000 года, всегда была известна тем, что демонстрировала теплые чувства на публике. Все изменилось в ноябре 2023 года, когда в прессу попали фотографии тогда еще наследного принца Фредерика в компании мексиканской светской львицы во время короткого отпуска в Испании.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Эксперт Луиза Малер рассказала Daily Mail, что их недавние "любящие взгляды", сцепленные руки и широкие улыбки — "все для галочки". Она считает, что их привязанность была неискренней с как раз с тех самых пор, как в публичном пространстве появилась информация об изменах Фредерика.

Но есть и хорошая новость, они продолжают оставаться парой, так как оба хотят быть королем и королевой и планируют делать эту работу вместе.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

"Они не проявляют никаких признаков пары в романтических отношениях", - говорит эксперт. По языку тела королевы Мэри можно сказать, что она закрывается от мужа, скрещивая руки и отклоняя голову в другую сторону.

Их появления на публичных мероприятиях тщательно спланированы. Но прохлада в отношениях заметна и в том, что Фредерик редко смотрит на жену или эти взгляды слишком короткие, чтобы быть искренними. Эксперты считают, что все "нежные проявления" - простая игра для публики.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Напомним, мать Фредерика – королева Маргрете – II отреклась от трона в пользу сына в начале этого года, и, говорили, что сделала она это для того, чтобы спасти брак Фредерика и Мэри.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Associated Press

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