Сколько денег принц Уильям и принцесса Кейт тратят на частное образование своих детей – Джорджа, Шарлотты и Луи

Принц Уильям и принцесса Кейт с детьми / © Associated Press

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Образование детей Кейт и Уильяма обходится недешево. Поскольку принц Джордж готовится начать следующий этап своего обучения в Итонском колледже, плата за обучение в этой известной школе-интернате, как ожидается, составит сотни тысяч фунтов стерлингов в год.

С самого раннего детства принц Уильям и Кэтрин отдавали предпочтение частным школам. В 2016 году принц Джордж поступил в школу Westacre Montessori School, где обучение стоило 33 фунта стерлингов (около 43,52 долларов США) в день, а принцесса Шарлотта и принц Луи – в детский сад Willcocks Nursery School, стоимость обучения в котором составляла 14 500 фунтов стерлингов (около 19 121,80 доллара США) в год.

Принцесса Кейт с детьми Луи, Шарлоттой и Джорджем / © Associated Press

Позже Джордж и Шарлотта посещали Thomas's Battersea, а затем все трое детей поступили в школу Lambrook School недалеко от своего дома в Виндзоре, пишет журнал Hello!

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Когда принц Джордж начал учиться в школе Thomas's Battersea в 2017 году, плата за семестр составляла 6385 фунтов стерлингов (около 8420 долларов США), а когда он пошел в среднюю школу, она выросла до 7520 фунтов стерлингов (около 9916,36 долларов США).

Принц Джордж и принц Луи / © Getty Images

Принцесса Шарлотта присоединилась к своему старшему брату в этой школе в 2020 году. Поскольку она была вторым ребенком из одной семьи, обучающимся в Thomas's Battersea, ей предоставлялась скидка для братьев и сестер: плата за семестр составляла 6560 фунтов стерлингов или около 8650 долларов США. Джордж, Шарлотта и Луи начали обучение в школе Lambrook в тот же день, когда умерла их прабабушка, королева Елизавета II в сентябре 2022 года.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Стоимость обучения в школе Lambrook варьируется в зависимости от класса. В 2022 году плата за обучение Луи оценивалась примерно в 13 167 фунтов стерлингов (около 17 362 долларов США), Шарлотты — в 19 344 фунта стерлингов (около 25 508 долларов США), а Джорджа — примерно в 20 997 фунтов стерлингов (около 27 688 долларов США), что в сумме составило около 53 508 фунтов стерлингов, или около 70 559,13 долларов США.

В 2025 году годовая плата за обучение детей в школе Lambrook увеличилась в связи с введением правительством 20-процентного НДС на частные школы.

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Принц Луи / © Getty Images

После многочисленных предположений Кенсингтонский дворец в июне 2026 года подтвердил, что принц Джордж пойдет по стопам своего отца, обучаясь в престижной школе для мальчиков.

В 2025/2026 учебном году каждый семестр в Итоне стоил 21 099 фунтов стерлингов (около 27 823 долларов США), то есть один год, состоящий из трех семестров, обошелся в 63 298 фунтов стерлингов (около 83 469 долларов США). Как и его отец, Джордж начнет учиться в этой школе в 13 лет и, как ожидается, проведет в ней пять лет. Если плата за обучение останется неизменной, принц и принцесса Уэльские потратят примерно 316 494 фунта стерлингов, или около 417 889 долларов США, только на образование своего первенца в Итоне.

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