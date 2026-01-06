Сколько стоит редкая сумка королевы Камиллы от Chanel: цена шокирует

Королева Камилла / © Associated Press

4 января король Чарльз III и его жена королева Камилла посетили первую воскресную утреннюю службу в этом году, которая состоялась в церкви Святой Марии Магдалины, что на территории их поместья Сандрингем. Это мероприятие стало их первым выходом на публику после Рождества.

Королеву запечатлели, когда она шла по живописной дороге, одетая в молочное пальто и свою любимую шляпку, а в руке несла сумку от Chanel.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Эта модель называется Coco Handle и имеет оригинальную круглую жесткую ручку в клапан украшенный логотипом бренда. Она была впервые представлена в коллекции примерно 2015 года Pre-Fall/Winter 2015 и с тех пор стала очень популярной среди модниц за ее элегантную форму с ручкой сверху и плечевым ремешком.

Сумка Coco Handle / фото: Farfetch

Стоимость сумки не маленькая и хоть сейчас она уже не продается на официальном сайте бренда, но ее можно приобрести на других платформах — онлайн-маркетплейсах и на аукционах. В частности, на Sotheby’s изделие продавали за 6 500 долларов, а на Farfetch — за 5,868 долларов.