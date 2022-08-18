Скончалась известный японский модельер Ханаэ Мори

11 августа в возрасте 96 лет умерла известный японский модельер Ханаэ Мори, сообщает The Guardian. Она была одной из двух японок, представивших свои коллекции на подиумах Парижа и Нью-Йорка, и первой азиатской женщиной, которая была признана официальным дизайнерским домом высокой моды Французской федерацией моды.

Ханаэ Мори / Фото: Getty Images

Ее Модный дом был открытый в Японии в 1951 году, где она начала шить костюмы для кино, в Нью-Йорк и Париж. К 1990-м годам ее бренд превратился в международный бизнес стоимостью 500 миллионов долларов. Мори из-за своих фирменных мотивов, считалась символом растущей модной японской индустрии и получила прозвище "Мадам Баттерфляй".

Дизайнер разрабатывала одежду для Грейс Келли и Нэнси Рейган, а также свадебное платье, которое надевала нынешняя японская императрица Масако. Ее империя расширилась за счет парфюмерии, сумок и других модных аксессуаров, а также она создала костюмы для спектакля "Мадам Баттерфляй" в Ла Скала.

Ханаэ Мори объявила о завершении карьеры в июне 2004 года. Тогда же состоялось ее последнее модное шоу на Неделе высокой моды в Париже.

Сообщается, что Мори умерла в своем доме в Токио. Причина смерти не указана.

Показ Ханаэ Мори / Фото: Associated Press

Показ Ханаэ Мори / Фото: Associated Press

Показ Ханаэ Мори / Фото: Associated Press

Показ Ханаэ Мори / Фото: Associated Press

Напомним, что также недавно ушел из жизни японский модельер Иссей Мияке.

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