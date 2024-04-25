Скончался бывший парень принцессы Беатрис: что об этом известно

О причине смерти официально не сообщается, но предполагается, что парень скончался от передозировки наркотиков.

"Сначала он начал употреблять много фармацевтических препаратов, но позже это привело к кокаину и более сильным наркотикам. Это был очень быстрый образ жизни, и мы все боялись, что в конце концов это его настигнет", - прокомментировал ситуацию приближенный к парню источник, цитирует Daily Mail.

Принцесса Йоркская познакомилась с Паоло в 2005 году на вечеринке у общих друзей, ей было 17 лет, а ему 24. Когда Беатрис и Паоло начали официально встречаться, им пришлось держать свои отношения в тайне от семьи принцессы Йоркской. Но позже родители узнали об этом. Принц Эндрю и Сара Фергюсон не были против романа дочери с Люццо, несмотря на семилетнюю разницу в возрасте и криминальное прошлое парня. Известно, что они даже приглашали Паоло на семейный отдых в Вербье.

Принцесса Беатрис и Паоло Люццо (фото из личного архива пары)

Встречались Беа и Паоло недолго, в мае 2006 года, когда появились сообщения об обвинении парня в непредумышленном убийстве, они расстались. Публично парень заявил, что изменял Беатрис во время их отношений.

Всю свою недолгую жизнь Люццо боролся с зависимостью от азартных игр, наркозависимостью, у него также было множество долгов.

Читайте также: