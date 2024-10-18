Скопировала или вдохновилась: королева Матильда появилась на публике в таком же образе, как ее нидерландская коллега

Похоже у бельгийской королевы новый стилист, который подсматривает за образами королевы Нидерландов Максимы.
Королева Матильда посетила Scan-R, средство массовой информации, ориентированное на молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет в Дисоне. На публике Ее Величество появилась в насыщенном синем брючном костюме и кейп-пальто синего цвета, дополнив образ туфлями-лодочками из замши и миниатюрным клатчем. Образ отлично гармонировал с помолвочным кольцом Матильды с сапфиром, а еще напомнил нам некоторые выходы королевы Нидерландов Максимы, которая также очень любит монохромные аутфиты и кейп-пальто.
Даже серьги Матильды были с крупными синими камнями, ее нидерландская коллега тоже часто носит подобные.
А еще мы заметили, что в гардеробе бельгийской королевы появились монохромные костюмы бордовых оттенков, которые она носит в сочетании со шляпами с широкими полями, точно, как и Максима.
Остается только догадываться, у Матильды появился новый стилист или она сама черпает вдохновение со своей нидерландской коллеги.
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