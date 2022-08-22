Скоро 25-я годовщина со дня трагедии: какими были последние слова принцессы Дианы перед смертью

31 августа 2022 года исполнится 25 лет со дня гибели принцессы Уэльской Дианы.
Это трагическое известие потрясло весь мир. Одним из пожарных спасателей, который первым прибыл на место трагедии, был Ксавьер Гурмелон, он рассказал, какими были последние слова Дианы.
Как пишет Mirror, спасатель не поверил, что "блондинка" на заднем сиденье машины серьезно пострадала, так как у нее были открыты глаза и она была в сознании. Прежде чем ее достали из машины, он взял ее за руку и утешил, сказав, чтобы она сохраняла спокойствие.
Затем Диана спросила его: "Боже мой, что случилось?" Буквально через несколько мгновений у нее остановилось сердце, - рассказал пожарный.
Ксавьер Гурмелон рассказал, что делал принцессе Уэльской массаж сердца, и через несколько секунд она снова начала дышать. "Честно говоря, я думал, что она будет жить. Насколько я знал, когда она была в машине скорой помощи, она была жива, и я ожидал, что она выживет. Но позже я узнал, что она умерла в больнице. Это было очень огорчительно. Теперь я знаю, что были серьезные внутренние повреждения, но весь этот эпизод до сих пор в моей памяти. И память о той ночи останется со мной навсегда. Тогда я понятия не имел, что это была принцесса Диана. Только когда ее поместили в машину скорой помощи, один из медработников сказал мне, что это она", - вспоминает спасатель.
Несмотря на все усилия врачей, Диана была объявлена мертвой в 4 часа утра по местному времени, в 3 часа ночи в Великобритании, в больнице Пити-Сальпетриер, в Париже.
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