Скоро годовщина: как королевская семья проведет день смерти королевы Елизаветы II

Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл рассказал, как королевская семья отметит вторую годовщину смерти королевы. Вероятно, семья отметит этот день в частном порядке, как и в прошлом году.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

"8 сентября станет тем днем, когда мы все будем вспоминать королеву. Я думаю, это было так прекрасно, что она умерла в Балморале, месте, где она любила растить своих детей с принцем Филиппом, и они провели такое счастливое время. Я думаю, что семья, вероятно, устроит ужин в память о королеве, а ее сын, король Чарльз, произнесет тост, потому что 70 лет просто не могут остаться незамеченными. Я думаю, что вся семья будет там, чтобы отметить это в частном порядке", - говорит господин Баррелл, цитирует его издание express.co.uk

Напомним, король Чарльз взошел на престол в день смерти своей матери 8 сентября 2022 года, а был коронован 6 мая 2023 года. В начале 2024 года дворец поделился прискорбной новостью о том, что со здоровьем монарха не все в порядке, он борется с раком. А недавно его жена королева Камилла прокомментировала, как сейчас себя чувствует ее супруг.

Королева Елизавета II и ее последнее фото, 6 сентября 2022 года / Фото: Getty Images

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