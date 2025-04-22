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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Скоро годовщина свадьбы: стало известно, как ее проведут Кейт и Уильям Уэльские

В четырнадцатую годовщину своей свадьбы принц и принцесса Уэльские отправятся с визитом в Шотландию.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Кенсингтонский дворец объявил, что принц и принцесса Уэльские 29 и 30 апреля проведут в Шотландии.

Уильям и Кэтрин отправятся на острова Малл и Айона с двухдневным визитом, где встретятся с мастерами, фермерами и жителями.

Уильям и Кейт / © Getty Images

Уильям и Кейт / © Getty Images

В первый день визита — 29 апреля — Уэльские как раз отпразднуют четырнадцатую годовщину со дня своей свадьбы. Таким образом публика увидит пару в этот особый для них день.

Сейчас, напомним, семья вместе с детьми находится на каникулах в своем поместье Анмер-хол в Норфолке. В этом году Кейт и Уильям решили пропустить пасхальную службу, которую в воскресенье посещали члены их семьи во главе с королем Чарльзом и королевой Камиллой в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Кейт и Уильям Уэльские на Пасху в 2023 году / © Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские на Пасху в 2023 году / © Associated Press

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