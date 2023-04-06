Скоро годовщина свадьбы: вспоминаем, какими были первые свидания Кейт и Уильяма Уэльских

В этом месяце Кейт и Уильям Уэльские отпразднуют 12-ю годовщину со дня своей свадьбы. Мы решили немного вспомнить, как начинались их отношения в преддверии этого дня.

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где оба учились на факультете истории искусств. Сперва они просто дружили, а позже эта дружба переросла в отношения, продолжением которых стала свадьба 29 апреля 2011 года и рождение троих детей.

Кейт Миддлтон в день свадьбы, 29 апреля 2011 года / Фото: Getty Images

Во время учебы в университете Кэтрин и Уильям жили как обычные студенты в общежитии и, конечно же, ходили на свидания. Издание Hello! вспомнило несколько мест, где пара любила проводить время.

Кейт и Уильям часто наслаждались сидром в Ma Bells, любимом пабе принца, который был баром в подвале отеля St Andrews Golf. Это место популярно среди любителей гольфа и веселых студентов.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Их неоднократно видели в карри-хаусе Джахангир в Сент-Эндрюс. Индийский ресторан расположен в центре города и был открыт в 1998 году. Ресторан получил множество наград, в том числе два медальона Шотландского совета по туризму за хорошую еду и обслуживание. Видимо, любовь принца Уильяма к карри, которое ему любезно до сих пор готовит Кейт, как раз оттуда.

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Также известно, что Уильяму нравилось время от времени заниматься серфингом на пляже Уэст-Сэндс, в нескольких минутах езды от университета Сент-Эндрюс. Когда пара арендовала квартиру, то любила наслаждается прогулками по живописному побережью.

После окончания второго года обучения в университете Уильям и Кейт переехали в Балгов-Хаус в частном поместье Стрэттирум, недалеко от центра города. Величественное поместье с четырьмя спальнями принадлежало Генри Чипу, дальнему родственнику принца, который был близким другом королевской семьи. Коттедж предлагал молодой паре больше уединения, полицейские машины без опознавательных знаков патрулировали поместье, а офицеры охраны Уильяма жили в хозяйственных постройках. С тех пор увидеть влюбленных на свиданиях стало сложнее.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день своей помолвки 16 ноября 2010 года / Фото: Getty Images

Ну а сейчас, спустя двенадцать лет брака, королевские поклонники и вовсе не знают, где предпочитают проводить свой отпуск Уэльские. Одно известно наверняка: их семья любит свое поместье Анмер-Холл в Сандрингеме, которое королева Елизавета II подарила супругам после их свадьбы в 2011 году.

Анамер-Холл / Фото: Getty Images

В этом семейном гнездышке пара очень любит проводить каникулы вместе с детьми.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

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