Скоро Новый год: Сара Йоркская сделала фото у праздничной елки

Сара Йоркская недавно побывала в Риме, в Италии, где состоялась презентация ее дебютной книги.

Экс-супруга принца Эндрю презентовала свою книгу, которая называется Her Heart for a Compass ("Ее сердце для компаса"). На светское мероприятие британка приехала в черном коротком платье и коротком пальто цвета марсала.

Сара Йоркская / Getty Images

А в Instagram поделилась фотографией, где запечатлена на фоне большой украшенной разноцветными шарами и дождиком елки. Сара выглядывает из-за елки, видно, что на герцогине голубой жакет и, похоже, снова черное мини-платье.

Как жаль, что Сара и ее семья не представляют свои праздничные открытки к Рождеству и Новому году так же, как это делают Кембриджи или принц Чарльз с супругой Камиллой. Нам кажется, у Сары получилась бы очень веселая открытка.

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