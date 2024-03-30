Скоро отпразднуют 13-ю годовщину: забавное фото принца Уильяма с его свадьбы с Кейт Миддлтон

В этом году в апреле принц Уильям и Кейт Миддлтон отпразднуют уже тринадцатую годовщину со дня своей свадьбы.

Они поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Это было грандиозное торжество, за которым без преувеличения наблюдал весь мир, ведь женился первый сын принцессы Дианы и принца Чарльза – будущий наследник королевского трона.

В тот день, когда молодожены уезжали из аббатства, фотографы сделали это забавное фото, на котором видно, как принц показывает язык.

Кейт и Уильям в день своей свадьбы в 2011 году / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям в день своей свадьбы в 2011 году / Фото: Associated Press

Не специально, конечно, но вышло мило. Уильям и Кейт как раз проезжали тогда по торговому центру в Лондоне на спортивном автомобиле Aston Martin Volante, принадлежащем его отца Чарльзу по пути в Кларенс-хаус на торжественный прием.

Уильям и Кейт с Чарльзом в день своей свадьбы, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

Уже там в особняке Чарльза и Камиллы было сделано вот это фото на котором невеста и уже жена принца Уильяма – Кэтрин – появилась в своем втором свадебном платье, также сшитом Модным домом Alexander McQueen.

Кейт и Уильям в день своей свадьбы в 2011 году / Фото: Associated Press

Читайте также: