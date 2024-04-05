Скоро отпразднуют тринадцатую годовщину: свадьба Зары и Майка Тиндалл могла не состояться

В этом году Зара и Майк Тиндалл отпразднуют тринадцатую годовщину со дня своей свадьбы.

Они до сих пор выглядят идеальной королевской парой, но кто бы мог подумать, что один близкий член семьи был против этого брака.

Сообщается, что бабушка Майка была против этой свадьбы, так как думала, что она обречена на катастрофу.

Зара Тиндалл в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

В 2020 году Филип, 78-летний отец Майка, во время интервью Sunday Times заявил, что она "категорически против" брака Майка и Зары, объяснив, что она привыкла к тому, что члены королевской семьи либо женятся внутри семьи, либо женятся на других королевских особах. И опасалась, что их союз не будет хорошо воспринят публикой, пишет express.

"В ее время члены королевской семьи женились на королевских особах, и она думала, что свадьбы будут избегать", - рассказывал отец Майка.

Зара Тиндалл с мужем Майком / Фото: Associated Press

Бабушка Майка трагически скончалась, не успев встретиться с Зарой. Тем не менее, Филипп сказал, что, по его мнению, пара очень хорошо поладила бы. "Я знаю, что она любила бы ее так же сильно, как и мы, потому что они с Майком идеально подходят друг другу", - сказал мужчина о своей невестке Заре.

Они поженились 30 июля 2011 года в церкви Кэнонгейт в Эдинбурге, в Шотландии. После венчания гости собрались в Холирудском дворце – официальной резиденции членов британской королевской семьи в Шотландии. В браке у пары родилось трое детей – двое дочерей и сын.

Зара и Майк Тиндалл с дочерьми / Фото: Associated Press

Недавно мы рассказывали, почему Зара Тиндалл не получила титул принцессы, когда родилась в отличие от ее двоюродных братьев и сестер.

Майк и Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

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