Скоро Рождество: почему Елизавета II и члены ее семьи обмениваются подарками накануне праздника

Британская королевская семья чтит традиции, и одна из них относится к празднованию Рождества.
Обычно праздники королева Елизавета II и ее ближайший круг родных проводят в Сандрингеме. Там они посещают службу в церкви Святой Марии Магдалины, а также праздничный обед, организованный королевой. Но есть у семьи одна интересная традиция, о которой сегодня мы хотим вам рассказать. И это касается подарков.
Традиционно люди обмениваются подарками в день Рождества, но члены королевской семьи делают это за день до праздника. Это связано с родословной королевы, которая имеет немецкое происхождение.
Рождественские праздники в Германии начинаются 24 декабря, когда обмениваются подарками. Также обычно в этот день украшают елку, пишет Hello! Эта традиция известная как Heiligabend Bescherung, что переводится как обмен подарками в канун Рождества, и была популяризирована королевой Викторией и принцем Альбертом.
Обычно Ее Величество прибывает в свое поместье в Норфолке на поезде за несколько дней до Рождества. Ближайшие члены семьи отправляются в Сандрингем перед праздничным днем. В канун Рождества они пьют послеобеденный чай и обмениваются подарками. Дарить принято какие-то приятные мелочи, шарф или свитер. Такие подарки не несут особой ценности, но важны, поскольку говорят о заботе.
После того как семья посещает службу в церкви, они отправляются на обед, где подают традиционный обед из индейки, а затем члены королевской семьи усаживаются, чтобы посмотреть рождественскую речь королевы. Речь записывают заранее.
Это Рождество станет особенным для королевы, поскольку проведет его она впервые без своего мужа принца Филиппа.
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